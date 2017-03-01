Каратисты Кыштыма получили путёвки на всероссийские соревнования
Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Спорт
Каратист из Кыштыма Иван Суровцев (на фото второй справа)
завоевал на соревнованиях в Кургане третье место
Воспитанники детско-юношеской школы единоборств «Инхело» привезли пять медалей с первенства Уральского федерального округа по каратэ среди младших юношей и девушек. Соревнования прошли в городе Кургане. В них приняли участие восемь наших спортсменов – все из них являются победителями областных состязаний. В этот раз на пьедестал почёта взошли пятеро из них.
Савелий Чуличков и Дарья Витомскова стали золотыми призёрами первенства УрФО, Иван Силин завоевал «серебро», а Иван Суровцев и Майя Кинерейш – «бронзу».
Соревнования в Кургане были отбором на предстоящее первенство России по каратэ, которое пройдёт в конце апреля в Сочи. Как сообщила сайту «КР» старший тренер по каратэ «Инхело» Оксана Суровцева, честь нашего города на черноморском побережье будут защищать шестеро каратистов. Помимо победителей первенства УрФО, названных выше, туда поедет ещё и Павел Костин.
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