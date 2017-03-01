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Каратисты Кыштыма получили путёвки на всероссийские соревнования

Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Спорт

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Каратист из Кыштыма Иван Суровцев (на фото второй справа)

завоевал на соревнованиях в Кургане третье место

 

Воспитанники детско-юношеской школы единоборств «Инхело» привезли пять медалей с первенства Уральского федерального округа по каратэ среди младших юношей и девушек. Соревнования прошли в городе Кургане. В них приняли участие восемь наших спортсменов – все из них являются победителями областных состязаний. В этот раз на пьедестал почёта взошли пятеро из них.

 

Савелий Чуличков и Дарья Витомскова стали золотыми призёрами первенства УрФО, Иван Силин завоевал «серебро», а Иван Суровцев и Майя Кинерейш – «бронзу».

 

Соревнования в Кургане были отбором на предстоящее первенство России по каратэ, которое пройдёт в конце апреля в Сочи. Как сообщила сайту «КР» старший тренер по каратэ «Инхело» Оксана Суровцева, честь нашего города на черноморском побережье будут защищать шестеро каратистов. Помимо победителей первенства УрФО, названных выше, туда поедет ещё и Павел Костин.

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