Борцы из Кыштыма представят Челябинскую область на чемпионате УрФО

Вчера, 15:04 Категория: Спорт

352

0

Завершился чемпионат Челябинской области по смешанному боевому единоборству (MMA).

Борцы из команды Warriors Zone Fight Club физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма показали достойный результат. Так, золотую медаль завоевал Александр Иванов, серебряную – Мухамадсаид Искандеров.

Как сообщил сайту «КР» тренер ФСК Сергей Урушев, и победитель, и серебряный призёр теперь выступят на чемпионате Уральского Федерального округа. Он состоится в Кургане в ближайшее время.