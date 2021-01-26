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Борцы из Кыштыма представят Челябинскую область на чемпионате УрФО

Вчера, 15:04 Категория: Спорт
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Завершился чемпионат Челябинской области по смешанному боевому единоборству (MMA).

                       

Борцы из команды Warriors Zone Fight Club физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма показали достойный результат. Так, золотую медаль завоевал Александр Иванов, серебряную – Мухамадсаид Искандеров.

 

Как сообщил сайту «КР» тренер ФСК Сергей Урушев, и победитель, и серебряный призёр теперь выступят на чемпионате Уральского Федерального округа. Он состоится в Кургане в ближайшее время.

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Теги: Кыштым Челябинская область чемпионат смешанные единоборства ФСК Кыштым

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