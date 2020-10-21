В Кыштыме на скейт-площадке побывали эксперты
Вчера, 13:44 Категория: Спорт
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Вчера, 21 октября, состоялась встреча главы Кыштымского округа Людмилы Шеболаевой с руководителем региональной физкультурно-спортивной общественной организации скейтбординга Челябинской области Анатолием Янченко.
Как сообщает сайт администрации округа, в разговоре также приняли участие исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова и представители подрядных организаций – ООО «Производственно-строительное объединение Урал» и ООО «Тигрон».
В результате осмотра скейт-площадки на территории парка имени А.С. Пушкина было принято решение о необходимости её доработки. Подрядчик согласился с доводами и рекомендациями специалистов и обязался в ближайшее время исправить все недочёты. В частности, будет изменена схема расстановки фигур, часть элементов будет отправлена на производство для внесения необходимых изменений в конструкцию в соответствии с требованиями безопасности.