В парке Кыштыма приступили к обустройству пешеходных и велодорожек

Вчера, 20:15 Категория: Общество

247

0

Фото с сайта adminkgo.ru

В городском саду имени А.С.Пушкина продолжаются работы по благоустройству. С территории убраны заросли и аварийные деревья.

Рабочие приступили к обустройству парковой тропиночной сети. асфальтируют пешеходные и велодорожки, выполняют работы по укладке тротуарной плитки. Затем подрядчик – ООО «Производственно-строительное объединение Урал» из Челябинска – приступит к обустройству амфитеатра, площадок под малые формы и скейт-парк.

Устройством ограждения музея «Подворье» займётся кыштымская компания «Арком–Строй». Подрядчику предстоит сделать ограждения из оцилиндрованных брёвен, установить распашные и откатные ворота с элементами ковки. Стоимость работ составит 895 тысяч рублей.

Комментарий:

Владимир БУРМАТОВ,

депутат Госдумы:

Мы продолжаем работу по наказам избирателей. Особое место занимает вопрос благоустройства парка имени Пушкина в Кыштыме. Удалось направить на это федеральные средства. Помимо парковой территории в городе будут благоустроены дворы на улицах Чернышевского, Дёмина, Ленина, Карла Либкнехта, Красной Звезды.