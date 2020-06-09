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В парке Кыштыма приступили к обустройству пешеходных и велодорожек

Вчера, 20:15 Категория: Общество
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Фото с сайта adminkgo.ru

 

В городском саду имени А.С.Пушкина продолжаются работы по благоустройству. С территории убраны заросли и аварийные деревья.

Рабочие приступили к обустройству парковой тропиночной сети. асфальтируют пешеходные и велодорожки, выполняют работы по укладке тротуарной плитки. Затем подрядчик – ООО «Производственно-строительное объединение Урал» из Челябинска – приступит к обустройству амфитеатра, площадок под малые формы и скейт-парк. 

Устройством ограждения музея «Подворье» займётся кыштымская компания «Арком–Строй». Подрядчику предстоит сделать ограждения из оцилиндрованных брёвен, установить распашные и откатные ворота с элементами ковки. Стоимость работ составит 895 тысяч рублей.

 

Комментарий:

Владимир БУРМАТОВ,

депутат Госдумы:

Мы продолжаем работу по наказам избирателей. Особое место занимает вопрос благоустройства парка имени Пушкина в Кыштыме. Удалось направить  на это федеральные средства. Помимо парковой территории в городе будут благоустроены дворы на улицах Чернышевского, Дёмина, Ленина, Карла Либкнехта, Красной Звезды.

 

 

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Теги: Кыштым Благоустройство парка Благоустройство тропиночной сети

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