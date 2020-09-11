В Кыштыме крытый каток откроется для массового катания

Сегодня, 11:14 Категория: Спорт

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Долгожданное событие состоится в нашем городе уже в предстоящие выходные. Первыми на искусственный лёд выйдут участники фотоконкурсов, который проходилй в официальной группе администрации Кыштымского округа «Кыштым» в социальной сети ВКонтакте.

Организаторы конкурса #ФизкультПривет! Приглашали к участию всех желающих. Нужно было лишь прислать в группу фотографии на спортивную тему и сопроводить их небольшими подписями.

Как отметила пресс-секретарь администрации округа Наталья Панова, конкурс поддержали 42 жителя Кыштыма. Многие из них присылали семейные снимки, сделанные во время катания на лыжах, коньках, велосипедах. И что немаловажно – все эти шикарные фотографии сделаны в Кыштыме и в его окрестностях.

Другими словами, сегодня в нашем городе созданы условия для занятий самыми разными видами спорта – волейболом, скалолазанием, велогонками, горными лыжами, плаванием.

Выбрать лучшие снимки было невозможно, поэтому заместитель главы округа по социальной сфере Елена Саланчук вручила дипломы и разовые абонементы на бесплатное массовое катание всем участникам. Чтобы соблюсти социальную дистанцию, одновременно находиться на льду могут не более 24 человек.

Обладателям абонементов коньки выдадут бесплатно в пункте проката прямо на месте. Здесь уже успели запастись необходимым реквизитом. Для проката приобретены коньки от 30 до 45 размеров. Кроме того, можно прийти и со своими коньками. Каток будет открыт для массового катания по выходным с 15 часов.

Наряду с участниками фотоконкурса абонементы на посещение катка получат и авторы онлайн экскурсий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это Алексей Мелентьев, Александра Суетина и творческий коллектив станции туристов «Странник».