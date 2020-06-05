В Кыштыме запустили флешмоб в преддверии Дня города

Вчера, 15:41 Категория: Общество

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Инициатором флешмоба «Любимый город» стал коллектив Дома культуры металлургов. Его основой станут фотографии. К участию приглашают всех жителей Кыштыма и тех, чья судьба так или иначе связана с нашим городом.



Разработаны несколько номинаций. В «Ретро-снимке» принимаются фото, сделанные до 2000-х годов, с запечатлёнными на них видами города и кыштымцев. В номинации «Городской пейзаж» стоит поучаствовать ценителям самых красивых городских мест . А в номинации «Люди и город» принимаются современные фотографии, где жители Кыштыма запечатлены на фоне городских пейзажей.



Работы нужно размещать в специальный альбом в социальной сети ВКонтакте. Их принимают до 11 июня.