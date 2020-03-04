В спортивно-туристическом центре под Кыштымом пройдёт чемпионат мира по лыжному ориентированию

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Однако предшествовать ему будет первенство России по лыжному ориентированию, которое будет проводиться в спортивно-туристическом центре «Провинция» с 13 по 17 марта. В тот же день, 17-го, стартует уже чемпионат мира.

Как сообщил сайту «КР» директор «Провинции» Андрей Акимов, в посёлок Слюдорудник съедутся спортсмены со всей России и из стран ближнего зарубежья. На старт выйдут профессиональные лыжники. Так, например, ожидается приезд Заслуженного мастера спорта России по лыжному ориентированию, многократного чемпиона мира Эдуарда Хренникова.

А 22 марта в «Провинции» пройдёт традиционный и один из крупнейших лыжных марафонов – «На распутье». Участникам предстоит преодолеть дистанции на 25 и на 50 километров.