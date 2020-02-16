Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Под Кыштымом велосипедисты устроят зимний фан-марафон

Вчера, 14:28 Категория: Спорт
180
0

В следующий понедельник, 24 февраля, в спортивно-туристическом центре «Провинция» стартует областной фан-марфон. В посёлок Слюдорудник съедутся велосипедисты из Челябинска и близлежащих городов.

 

Как сказал сайту «КР» директор спортивно-туристического центра, организатор соревнований Андрей Акимов, женщинам и юным участникам предстоит проехать дистанцию в 20 километров, мужчинам и профессиональным велосипедистам – 40 километров.

 

Зимний фан-марафон на велосипедах пройдёт в «Провинции» в третий раз. В прошлом году соревнования объединили около 80 участников.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Слюдорудник Провинция велосипедисты марафон

Похожие публикации:

Кыштым на распутье: спортивный зимний сезон завершится лыжным марафоном

В Кыштыме пройдёт первый фестиваль сноуборда

Лыжники оказались на распутье

В спортсменах – хаски и лайки

В «Провинцию» приедет спортсмен из Дании

Комментарии:

Добавить