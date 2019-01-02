В Кыштым съедутся сильнейшие спортсмены со всего Урала

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Спорт

В предстоящие выходные в кыштымском спортивно-туристическом центре «Провинция», расположенном в посёлке Слюдорудник, пройдёт чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах.

В открытых стартах примут участие более 300 человек, а в эстафете сразятся пять сильнейших сборных: Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга.

В пятницу спортсмены выйдут на этап маркировочной трассы. В субботу пройдёт классический старт, а завершит программу эстафета в три этапа. На прохождение каждой трассы участники затратят от 25 до 90 минут.

– Несмотря на то, что продолжительность трасс при правильном выборе маршрута от трёх до десяти километров, мы накатали порядка 100 километров лыжни в округе, – сказал сайту «КР» руководитель спортивно-туристического центра «Провинция» Андрей Акимов. – Победители соревнований пройдут отбор на спартакиаду учащихся и чемпионат России среди взрослых.

Организаторы отмечают, что трассы проходят на высоте 300-380 метров над уровнем моря. Глубина снежного покрова в районе проведения соревнований – 15 сантиметров.