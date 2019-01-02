В Кыштым съедутся сильнейшие спортсмены со всего Урала Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Спорт 0 В предстоящие выходные в кыштымском спортивно-туристическом центре «Провинция», расположенном в посёлке Слюдорудник, пройдёт чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. В открытых стартах примут участие более 300 человек, а в эстафете сразятся пять сильнейших сборных: Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга. В пятницу спортсмены выйдут на этап маркировочной трассы. В субботу пройдёт классический старт, а завершит программу эстафета в три этапа. На прохождение каждой трассы участники затратят от 25 до 90 минут. – Несмотря на то, что продолжительность трасс при правильном выборе маршрута от трёх до десяти километров, мы накатали порядка 100 километров лыжни в округе, – сказал сайту «КР» руководитель спортивно-туристического центра «Провинция» Андрей Акимов. – Победители соревнований пройдут отбор на спартакиаду учащихся и чемпионат России среди взрослых. Организаторы отмечают, что трассы проходят на высоте 300-380 метров над уровнем моря. Глубина снежного покрова в районе проведения соревнований – 15 сантиметров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить