В посёлок под Кыштымом приедет чемпион мира Автор: КР от Вчера, 12:36 Категория: Спорт 0 Мировое первенство по спортивному ориентированию на велосипедах Антон Фолифоров выигрывал 13 раз. С 13 по 17 сентября в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник пройдет чемпионат России по этому виду спорта. В нём также примет участие рекордсмен-велоориентировщик. – Пока у нас 50 с небольшим заявок, но мы ожидаем порядка 70 спортсменов из 12 регионов, от Москвы до Новосибирска, – сказал сайту «КР» главный судья соревнований Андрей Акимов. – На один из видов программы – эстафету – заявилась наша землячка Юлия Халикова, педагог станции юных туристов «Странник». Помимо трёхэтапной эстафеты – самой зрелищной дисциплины, которая пройдёт в последний день соревнований, будет дан старт массовому заезду и длинной дистанции. Маршрут последней не будет ограничен посёлком Слюдорудник и пройдёт у подножия гор Сугомак и Егоза до железнодорожной станции Кувалжиха. Ориентировщикам за два часа предстоит проехать 25 километров трассы и отметиться на контрольных пунктах. Чемпионам России по спортивному ориентированию на велосипедах на церемонии награждения будут вручены золотые медали. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить