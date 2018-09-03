В посёлок под Кыштымом приедет чемпион мира

Автор: КР от Вчера, 12:36 Категория: Спорт

Мировое первенство по спортивному ориентированию на велосипедах Антон Фолифоров выигрывал 13 раз. С 13 по 17 сентября в спортивно-туристическом центре «Провинция» посёлка Слюдорудник пройдет чемпионат России по этому виду спорта. В нём также примет участие рекордсмен-велоориентировщик.

– Пока у нас 50 с небольшим заявок, но мы ожидаем порядка 70 спортсменов из 12 регионов, от Москвы до Новосибирска, – сказал сайту «КР» главный судья соревнований Андрей Акимов. – На один из видов программы – эстафету – заявилась наша землячка Юлия Халикова, педагог станции юных туристов «Странник».

Помимо трёхэтапной эстафеты – самой зрелищной дисциплины, которая пройдёт в последний день соревнований, будет дан старт массовому заезду и длинной дистанции.

Маршрут последней не будет ограничен посёлком Слюдорудник и пройдёт у подножия гор Сугомак и Егоза до железнодорожной станции Кувалжиха. Ориентировщикам за два часа предстоит проехать 25 километров трассы и отметиться на контрольных пунктах.

Чемпионам России по спортивному ориентированию на велосипедах на церемонии награждения будут вручены золотые медали.