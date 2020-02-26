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В Кыштыме прошли областные соревнования по стритболу

Сегодня, 10:03 Категория: Спорт
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В физкультурно-спортивном комплексе Кыштыма состоялся турнир по стритболу на первенство Министерства образования и науки Челябинской области и Регионального отделения Российского Движения Школьников. 

 

Семнадцать команд из 12 школ Челябинской области боролись за победу.

 

Как сказал сайту «КР» координатор Российского Движения Школьников Павел Исламов, такие масштабные соревнования по этому виду спорта в регионе проходят впервые.

 

Стритбол – это вид баскетбола, в который играют три человека и совершают бросок в одно кольцо. По итогам турнира победителями стали ученики школы № 13 из Кыштыма.

 

 Участники, представляющие вторую среднюю школу, заняли третье место.

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Теги: Кыштым Областные соревнования Стритбол

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