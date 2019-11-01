Спортсмены из Кыштыма снова поднялись на пьедестал

Автор: КР от Вчера, 17:18 Категория: Спорт

В минувшие выходные в Снежинске прошел XXIII открытый турнир по дзюдо среди юношей 10-12 лет. Соревнования были посвящены памяти младшего лейтенанта милиции А. Е. Волкова.

Своё мастерство на татами продемонстрировали более 200 спортсменов. Они представили около 20 клубов Челябинской и Свердловской областей.

В число лучших дзюдоистов вошли воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» из Кыштыма. Владимир Алимов завоевал серебро, Леонид Сомов стал бронзовым призёром.

Стоит отметить, что Владимир был признан самым техничным борцом турнира. Ему вручили специальный приз за лучшую технику ведения боя.

Ребята занимаются дзюдо более четырёх лет. Они тренируются под руководством Олега Барышникова, Игоря Красноруцкого, Сергея Коренькова.