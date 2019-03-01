» » Дзюдоисты из Кыштыма, как всегда, вернулись домой с медалями

Дзюдоисты из Кыштыма, как всегда, вернулись домой с медалями

Автор: КР от Вчера, 10:39 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

В Озёрске прошёл XXXV открытый турнир памяти Н.С. Мусатова по дзюдо среди юношей от 11 до 13 лет. В нём приняли участие 130 спортсменов из 15 городов Челябинской, Свердловской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

 

– Кыштым представили юные борцы отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», – сказал сайту «КР»  спортивный судья федерации дзюдо Челябинской области Сергей Кореньков.  – Кыштымский спорстмен Семён Коледин стал серебряным призёром, а Вячеслав Сатонин завоевал бронзовую награду.

 

 

 

 

Юные призёры занимаются дзюдо четвёртый год. Их тренируют Олег Барышников и Светлана Кузнецова.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter