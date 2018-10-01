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Дзюдоист из Кыштыма стал серебряным призёром регионального турнира

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Спорт

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Четвёртый открытый региональный турнир по дзюдо среди спортсменов 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения прошёл в Каменск-Уральске. На него съехались 400 дзюдоистов из клубов Челябинской, Свердловской, Иркутской и Пермской областей, а также Башкирии и Удмуртии.

 

Кыштым представляли воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

 

Среди сверстников 2008-2009 годов рождения ученик второй школы Леонид Сомов в весовой категории до 46 килограммов занял второе место. Ученики первой школы Константин Чуличков и тринадцатой школы Павел Вакуленко заняли четвёртые места в своих весовых категориях среди спортсменов 2009-2010 годов рождения. Все они – воспитанники тренеров Светланы Кузнецовой и Олега Барышникова.

 

– В дзюдо проигравших нет, – сказал сайту «КР» помощник тренера детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Сергей Кореньков. – Если даже ты не занял призовое место, всё равно, получил бесценный опыт.

 

Всего в соревнованиях приняло участие 13 кыштымских дзюдоистов.


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