Дзюдоист из Кыштыма стал серебряным призёром регионального турнира Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Спорт 0 Четвёртый открытый региональный турнир по дзюдо среди спортсменов 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения прошёл в Каменск-Уральске. На него съехались 400 дзюдоистов из клубов Челябинской, Свердловской, Иркутской и Пермской областей, а также Башкирии и Удмуртии. Кыштым представляли воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». Среди сверстников 2008-2009 годов рождения ученик второй школы Леонид Сомов в весовой категории до 46 килограммов занял второе место. Ученики первой школы Константин Чуличков и тринадцатой школы Павел Вакуленко заняли четвёртые места в своих весовых категориях среди спортсменов 2009-2010 годов рождения. Все они – воспитанники тренеров Светланы Кузнецовой и Олега Барышникова. – В дзюдо проигравших нет, – сказал сайту «КР» помощник тренера детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Сергей Кореньков. – Если даже ты не занял призовое место, всё равно, получил бесценный опыт. Всего в соревнованиях приняло участие 13 кыштымских дзюдоистов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить