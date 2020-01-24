Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Спортсменка из Кыштыма получила несколько травм на соревновании, но смогла завоевать бронзовую награду

Вчера, 17:26 Категория: Спорт
522
0

 

В Челябинске прошёл VI традиционный Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте 12-13 лет.

 

Своё мастерство представили 370 участников из нашего региона и Екатеринбурга, в том числе воспитанница отделения дзюдо кыштымской спортивной школы единоборств «Инхело» Юлиана Самонова.

 

– Во время соревнований Юля получила несколько травм, но с несгибаемым упорством продолжила борьбу, – сообщил сайту  «КР» тренер Сергей Кореньков. – В результате она завоевала бронзовую награду турнира.

 

К соревнованиям нашу спортсменку подготовили тренеры Олег Барышников, Игорь Красноруцкий и Сергей Кореньков.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Инхело Отделение дзюдо Инхело Юлиана Самонова Турнир в Челябинске

Похожие публикации:

Травма руки не помешала спортсменке из Кыштыма завоевать серебро

Школьница из Кыштыма вошла в пятёрку лучших дзюдоисток на представительном международном турнире

Дзюдоисты из Кыштыма, как всегда, вернулись домой с медалями

Дзюдоисты Кыштыма поставили победную точку в уходящем году

Шестиклассницы из Кыштыма стали призёрами всероссийского турнира по дзюдо

Комментарии:

Добавить