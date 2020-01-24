Спортсменка из Кыштыма получила несколько травм на соревновании, но смогла завоевать бронзовую награду
Вчера, 17:26 Категория: Спорт
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В Челябинске прошёл VI традиционный Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте 12-13 лет.
Своё мастерство представили 370 участников из нашего региона и Екатеринбурга, в том числе воспитанница отделения дзюдо кыштымской спортивной школы единоборств «Инхело» Юлиана Самонова.
– Во время соревнований Юля получила несколько травм, но с несгибаемым упорством продолжила борьбу, – сообщил сайту «КР» тренер Сергей Кореньков. – В результате она завоевала бронзовую награду турнира.
К соревнованиям нашу спортсменку подготовили тренеры Олег Барышников, Игорь Красноруцкий и Сергей Кореньков.