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Каратисты из Кыштыма завоевали больше 20 медалей за один день

Автор: КР от Вчера, 18:14 Категория: Спорт

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В Южноуральске прошло I открытое Первенство и чемпионат Челябинской области по каратэ (WKC).

 

Ребята из Кыштыма заявили о себе, завоевав 24 медали. Это каратисты детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

 

Их тренер – Оксана Суровцева. Под её руководством самые маленькие спортсмены впервые отправились на соревнования подобного уровня. Первое место заняли Артём Лягинсков и Светлана Суслова.

 

Среди ребят постарше победителями в разных категориях стали Потап Пряхин, Николай Горелов, Иван Суровцев, Екатерина Михалченкова, Евгения Семёнова, Елизавета Самоенко, Екатерина Пушкарева.


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