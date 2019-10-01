Каратисты из Кыштыма снова поднялись на пьедестал

Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Спорт

Спортсмены детско-юношеской спортивной школы «Инхело» завоевали медали на очередных соревнованиях. По итогам первенства Челябинской области по каратэ, прошедшем в Челябинске, победу одержала Дарья Витомскова. Серебряным призёром стала Екатерина Пушкарёва.

Они состязались среди соперников в возрастных категориях от 14 до 20 лет.

Младшие спортсмены ДЮСШ «Инхело» тоже не остались в стороне от серьёзных поединков. Вчера они вернулись из Кургана, где состоялось первенство по каратэ. Турнир собрал около 300 воспитанников различных школ и секций региона. Медаль за первое место завоевал Савелий Чуличков из Кыштыма. Второе место в своих возрастных категориях заняли Екатерина Михалченкова и Булгейис Багирова. Бронзовыми призёрами стали Потап Пряхин, Малейка Багирова и Елизавета Самоенко.