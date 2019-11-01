Каратисты из Кыштыма завоевали бронзовые медали в Сибири Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Спорт 0 Спортсмены детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» вернулись из Новосибирска, где прошёл V межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Амана». В нём приняли участие более полутысячи каратистов из 11 регионов России. В командном зачёте наши спортсменки Елизавета Самоенко, Александра Мальцева, Малейка Багирова заняли третье место. Кроме того, София Глушакова и Елизавета Самоенко завоевали бронзовые медали по результатм поединков. К соревнованиям девочек подготовила тренер Оксана Суровцева. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить