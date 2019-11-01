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Каратисты из Кыштыма завоевали бронзовые медали в Сибири

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Спорт

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Спортсмены детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» вернулись из Новосибирска, где прошёл V межрегиональный турнир по каратэ  «Кубок Амана». В нём приняли участие более полутысячи каратистов из 11 регионов России.

 

В командном зачёте наши спортсменки Елизавета Самоенко, Александра Мальцева, Малейка Багирова заняли третье место.

 

Кроме того, София Глушакова и Елизавета Самоенко завоевали бронзовые медали по результатм поединков.

 

К соревнованиям девочек подготовила тренер Оксана Суровцева.


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