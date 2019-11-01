Жителям Кыштыма предлагают выбрать название для крытого катка Автор: КР от Вчера, 11:55 Категория: Спорт 0 На первом этапе всем желающим предлагается подобрать интересные варианты названия катка с искусственным льдом, строительство которого в Кыштыме завершится к Новому году. Своими идеями поделятся воспитанники муниципальной спортивной школы «Академия хоккея» и их родители, спортивная общественность города и ветераны спорта, а также любой желающий житель Кыштымского округа. Затем общественная группа из всех поступивших вариантов выберет наиболее интересные и яркие. Окончательное решение будет принято после проведения финального электронного голосования на портале «Активный житель 74». Название катка должно создавать положительную эмоциональную окраску, быть коротким, звучным, уникальным и универсальным. Оно может отражать специфику зимних видов спорта на льду, иметь привязку к городу Кыштыму, Уралу. Предложения по названию катка принимаются с 20 ноября по 2 декабря: - письменно в кабинет № 316 администрации Кыштымского городского округа; - письменно через адрес электронной почты: kyshtym@gov74.ru с пометкой в названии письма «Идея для названия катка»; - устно по телефону 4-05-37 (в рабочие дни и часы). Авторов просят указывать свои Ф.И.О. и контактные данные (телефон). Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить