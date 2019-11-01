Жителям Кыштыма предлагают выбрать название для крытого катка

Автор: КР от Вчера, 11:55 Категория: Спорт

На первом этапе всем желающим предлагается подобрать интересные варианты названия катка с искусственным льдом, строительство которого в Кыштыме завершится к Новому году.

Своими идеями поделятся воспитанники муниципальной спортивной школы «Академия хоккея» и их родители, спортивная общественность города и ветераны спорта, а также любой желающий житель Кыштымского округа.

Затем общественная группа из всех поступивших вариантов выберет наиболее интересные и яркие. Окончательное решение будет принято после проведения финального электронного голосования на портале «Активный житель 74».

Название катка должно создавать положительную эмоциональную окраску, быть коротким, звучным, уникальным и универсальным. Оно может отражать специфику зимних видов спорта на льду, иметь привязку к городу Кыштыму, Уралу.

Предложения по названию катка принимаются с 20 ноября по 2 декабря:

- письменно в кабинет № 316 администрации Кыштымского городского округа;

- письменно через адрес электронной почты: kyshtym@gov74.ru с пометкой в названии письма «Идея для названия катка»;

- устно по телефону 4-05-37 (в рабочие дни и часы).

Авторов просят указывать свои Ф.И.О. и контактные данные (телефон).