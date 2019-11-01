В Кыштыме ветераны труда и спорта сразились в многоборье

Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: Спорт

Среди ветеранов труда и спорта нашего города прошли соревнования по многоборью физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортсмены сдали нормативы по нескольким дисциплинам: наклоны, отжимания от скамьи и упражнение на пресс.

Лучший результат в личном зачёте показала 67-летняя Наталья Карасёва, набрав 416 баллов. Самой старшей участницей соревнований стала 80-летняя Маргарита Фомина. За одну минуту она выполнила 20 подходов на пресс.

По итогам общей суммы баллов первое место завоевала команда Кыштымского медеэлектролитного завода. Юрий Костин отжался 69 раз, Ирина Городецкая – 56, Александр Юрьев – 50.

Серебряными призёрами стали радиозаводчане, им уступили ветераны управления по делам образования, заняв третье место. Четвёртой по результатам многоборья стала команда Кыштымского машиностроительного объединения, на пятом месте – участники , представлявшие администрацию КГО.

В этот же день были подведены итоги городской спартакиады среди ветеранских команд. Она проводилась в течение года и была посвящена 85-летию Челябинской области.

Победу одержал КМЭЗ, второе место занял радиозавод, Кыштымское машиностроительное объединение стало третьим.