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Ветеран из Кыштыма отжимается лучше всех в Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 13:12 Категория: Спорт

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Житель нашего города Владимир Хорошенин отличился на областных соревнованиях  по многоборью ГТО среди ветеранов труда и спорта. В свои 66 лет он 54 раза отжался от гимнастической скамьи. Улучшить этот результат не смогли даже те из соперников, кто гораздо моложе.

 

 

Отличилась на этих соревнованиях и 65-летняя Наталья Карасёва. Она смогла поднять туловище из положения лёжа на спине 36 раз. Лучше неё пресс не качает ни одна из спортсменок в возрастной категории 60 лет и старше.

 

– Все шесть наших ветеранов показали отличную спортивную подготовку, – сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива. –  По итогам соревнований у нас две серебряные медали: у Владимира Хорошенина и  Елены Белкановой.

 

 

Соперниками кыштымцев на этих состязаниях стали команды из Южноуральска, Челябинска, Миасса, Снежинска, Златоуста и Увельского района.

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