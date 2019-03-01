Каратисты из Кыштыма вышли на Всероссийский уровень

Автор: КР от Вчера, 10:41 Категория: Спорт

В Кургане прошло первенство Уральского федерального округа по каратэ. Наш город представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

Их соперниками были около 400 каратистов из Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Несмотря на серьёзных противников, кыштымские спортсмены, как всегда, вошли в число лучших. Первое место заняла Александра Мальцева, серебряную медаль завоевала Малейка Багирова, бронзовыми призёрами в разных возрастных категориях стали Матвей Брюханов и Дарья Витомскова.

Все четверо получили право представлять наш город на первенстве России. Их тренерами являются Оксана Суровцева и Шагрудин Раджабов.