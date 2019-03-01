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Каратисты из Кыштыма вышли на Всероссийский уровень

Автор: КР от Вчера, 10:41 Категория: Спорт

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В Кургане прошло первенство Уральского федерального округа по каратэ. Наш город представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело».

 

Их соперниками были около 400 каратистов из  Челябинской, Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

 

Несмотря на серьёзных противников, кыштымские спортсмены, как всегда, вошли в число лучших. Первое место заняла Александра Мальцева, серебряную медаль завоевала Малейка Багирова, бронзовыми призёрами в разных возрастных категориях стали Матвей Брюханов и Дарья Витомскова.

 

Все четверо получили право представлять наш город на первенстве России. Их тренерами являются Оксана Суровцева и Шагрудин Раджабов.

 


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