Казаки из Кыштыма завоевали медали по пластунскому многоборью

Автор: КР от Вчера, 10:24 Категория: Спорт

Фото Алексея Репина.

Воспитанники кыштымского военно-патриотического клуба «Атаман» и их наставники приняли участие в открытом первенстве Златоуста по пластунскому многоборью.

Состязание было посвящено памяти героев центра специального назначения ФСБ России «Альфа» и «Вымпел». Они погибли во время террористического акта 3 сентября 2004 года в школе № 1 в городе Беслан.

– Соревнования начались с минуты молчания, – сказал сайту «КР» руководитель военно-патриотического клуба «Атаман » Алексей Репин. – Участвовало около 100 человек. В число заданий вошло метание ножей, гранат, скорострельная стрельба из пистолета и стрельба из пневматической винтовки.

В возрастной категории 8-9 лет чемпионом стал Степан Репин из Кыштыма, победу в возрасте 10-11 лет завоевал его брат Иван Репин. Серебряным призёром стал Матвей Торгашов в категории участников от 12 до 13 лет.

Среди казаков старше 18 лет первое место занял Алексей Торгашов, второе – Алексей Репин.