Юный казак из Кыштыма стал лучшим стрелком Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Спорт 0 В Челябинске состоялись военно-спортивные состязания, посвящённые памяти Героя России Сергея Кислова. Уроженец города Коркино погиб в 2001 году в Чечне. При проведении спецоперации он получил смертельные ранения, но сумел уничтожить, в том числе, и ближайшего помощника крупнейшего международного террориста Хаттаба. В соревнованиях приняли участие 16 школ и военно-патриотических клубов Челябинской области. Наш город представлял воспитанник Кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман», четвероклассник второй начальной школы Иван Репин. – Он стал победителем в дисциплине «Стрельба из пневматической винтовки по мишеням», – сказал сайту «КР» руководитель этого клуба Алексей Репин. – У него лучший результат в категориях 11-14 и 15-18 лет, хотя Ивану – десять. Мальчик занимается спортом с семи лет. Представитель военной кафедры Южно-Уральского государственного университета пригласил его после окончания школы поступать в этот вуз. А когда узнал, что Иван Репин – чемпион Челябинской области по рукопашному бою и правнук Героя Советского Союза, уроженца Кыштыма Степана Спиридоновича Репина, даже сфотографировался с ним. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить