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Юный казак из Кыштыма стал лучшим стрелком Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: Спорт

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В Челябинске состоялись военно-спортивные состязания, посвящённые памяти Героя России Сергея Кислова. Уроженец города Коркино погиб в 2001 году в Чечне. При проведении спецоперации он получил смертельные ранения, но сумел уничтожить, в том числе, и ближайшего помощника крупнейшего международного террориста Хаттаба.

 

В соревнованиях приняли участие 16 школ и военно-патриотических клубов Челябинской области. Наш город представлял воспитанник Кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман», четвероклассник второй начальной школы Иван Репин.

 

–  Он стал победителем в дисциплине «Стрельба из пневматической винтовки по мишеням», – сказал сайту «КР» руководитель этого клуба Алексей Репин. – У него лучший результат в категориях 11-14 и 15-18 лет, хотя Ивану – десять.

 

 

Мальчик занимается спортом с семи лет. Представитель военной кафедры Южно-Уральского государственного университета пригласил его после окончания школы поступать в этот вуз. А когда узнал, что Иван Репин – чемпион Челябинской области по рукопашному бою и правнук Героя Советского Союза, уроженца Кыштыма Степана Спиридоновича Репина, даже сфотографировался с ним.  

 


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