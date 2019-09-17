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Казаки и казачата Кыштыма привезли медали с областных соревнований

Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Спорт

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Как уже сообщалось на сайте «КР», казачата и казаки кыштымского военно-патриотического клуба «Атаман» приняли участие в чемпионате Челябинской области по пластунскому многоборью.

 

Участниками соревнований стали воспитанники одиннадцати военно-патриотических клубов и пяти кадетских классов. Всего – 150 человек.

 

 

Кыштымцам удалось завоевать четыре медали. В возрастной категории восемь-девять лет ученик второй школы Степан Репин стал чемпионом Челябинской области по пластунскому многоборью, завоева золотую медаль. Его брат Иван Репин, также ученик второй школы, стал серебряным призёром в возрасте 10-11 лет. В финале он уступил воспитаннику военно-патриотического клуба «Патриот» из города Бакала, где и проходили соревнования, всего четыре балла.

 

Как сказал сайту «КР» руководитель военно-патриотического клуба «Атаман» Алексей Репин, и Степан, и Иван были награждены нагрудными знаками «Спортивная надежда» и соответствующими удостоверениями. Они получили их из рук президента Общероссийской общественной организации славянских боевых искусств «Тризна» Алексадра Туманова.

 

 

Среди взрослых казаков у кыштымцев Алексея Репина – второе место, а у Сергея Карякина – бронза.

Участники соревнований метали ножи с двух, четырёх и шести метров. Стреляли из пистолета на скорость с 20 метров и метали гранаты в цель с пяти, 10 и 15 метров.


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