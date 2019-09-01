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Казачата из Кыштыма покажут навыки в пластунском многоборье

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Спорт

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В предстоящее воскресенье в Бакале пройдёт первенство Челябинской области по пластунскому многоборью. Заявки на участие уже подали более 300 спортсменов из городов Южного Урала. Кыштым на нём представит военно-патриотический клуб «Атаман».

 

– Двоих детей, учеников второй школы, 11-летнего Ивана Репина и  8-летнего Степана Репина, будут сопровождать двое взрослых, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Атаман» Алексей Репин. – Уровень участников соревнований очень сильный. Наши ребята тренировались всё лето, специально готовились к ним.

 

В пластунское многоборье входят метание ножей, гранат с разных дистнаций и скорострельная стрельба по мишеням. Дополнительно участники посостязаются в неполной разборке и сборке автоматов, сразятся в штыковом бою, бою на мешках и померяться силой в поднятии гири.

 

Кадеты и курсанты бакальского военно-патриотического клуба «Патриот» подготовят показательные выступления для гостей. Мероприятие организует бакальское отделение федерации славянских боевых искусств «Тризна».


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