Казачата из Кыштыма покажут навыки в пластунском многоборье Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Спорт 0 В предстоящее воскресенье в Бакале пройдёт первенство Челябинской области по пластунскому многоборью. Заявки на участие уже подали более 300 спортсменов из городов Южного Урала. Кыштым на нём представит военно-патриотический клуб «Атаман». – Двоих детей, учеников второй школы, 11-летнего Ивана Репина и 8-летнего Степана Репина, будут сопровождать двое взрослых, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Атаман» Алексей Репин. – Уровень участников соревнований очень сильный. Наши ребята тренировались всё лето, специально готовились к ним. В пластунское многоборье входят метание ножей, гранат с разных дистнаций и скорострельная стрельба по мишеням. Дополнительно участники посостязаются в неполной разборке и сборке автоматов, сразятся в штыковом бою, бою на мешках и померяться силой в поднятии гири. Кадеты и курсанты бакальского военно-патриотического клуба «Патриот» подготовят показательные выступления для гостей. Мероприятие организует бакальское отделение федерации славянских боевых искусств «Тризна». Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить