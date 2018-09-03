Жители Кыштыма примут участие в «Кроссе нации» Автор: КР от Вчера, 12:16 Категория: Спорт 0 Ежегодный всероссийский легкоатлетический забег пройдёт в Кыштыме в предстоящую субботу – 15 августа. Зоны старта и финиша расположатся у ДК «Победа». Открытие соревнований начнётся в 10:45. Кыштым от министерства по физической культуре и спорта Челябинской области получил 600 номеров с символикой массового забега. По его итогам победителей и призёров наградят дипломами и медалями. Традиционно дистанции будут определенны для разных возрастных категорий – до 17 лет, с 18 и старше, семейных команд, где возраст ребёнка не должен превышать 14 лет, и массовый забег. Для регистрации необходимо иметь допуск врача или личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье. В рамках всероссийского «Кросса наций» центр тестирования Кыштымского городского округа для всех желающих организует сдачу нормативов ГТО по поднятию гирь и прыжкам на скакалке. Кроме того, будут проведены «весёлые старты». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить