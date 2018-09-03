Жители Кыштыма примут участие в «Кроссе нации»

Автор: КР от Вчера, 12:16 Категория: Спорт

Ежегодный всероссийский легкоатлетический забег пройдёт в Кыштыме в предстоящую субботу – 15 августа. Зоны старта и финиша расположатся у ДК «Победа». Открытие соревнований начнётся в 10:45.

Кыштым от министерства по физической культуре и спорта Челябинской области получил 600 номеров с символикой массового забега. По его итогам победителей и призёров наградят дипломами и медалями.

Традиционно дистанции будут определенны для разных возрастных категорий – до 17 лет, с 18 и старше, семейных команд, где возраст ребёнка не должен превышать 14 лет, и массовый забег.

Для регистрации необходимо иметь допуск врача или личную подпись, подтверждающую персональную ответственность за своё здоровье.

В рамках всероссийского «Кросса наций» центр тестирования Кыштымского городского округа для всех желающих организует сдачу нормативов ГТО по поднятию гирь и прыжкам на скакалке. Кроме того, будут проведены «весёлые старты».