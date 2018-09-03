В «Кроссе нации» в Кыштыме бежали и те, кому за 70 Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: Спорт 0 В субботу в Кыштыме состоялся легкоатлетический забег «Кросс нации». В нём приняли участие 535 человек, из них 473 спортсмена бежали на дистанции от одного до 12 километров. Результаты всех забегов, кроме семейного, подводились по отдельности среди мужчин и женщин. При этом на старт они выходили вместе. Среди ветеранов победу праздновали Александр Юрьев и Ирина Городецкая. – Несмотря на победу, выступила плохо, так как в свои 55 лет нахожусь не в очень хорошей спортивной форме. Я её набираю ближе к зиме, а сегодня бежала без подготовки, – сказала сайту «КР» Ирина Владимировна. – Занимаюсь бегом, лыжами, коньками, купаюсь в проруби. Все ветераны, принявшие участие в забеге, молодцы! Среди любителей бега до 17 лет первыми на финиш пришли Александра Кульгаева и Илья Людиновсков. А вот в забеге 18-летних и старше, где принимали участие и профессиональные бегуны, победителями стали Елена Фабрикант и Андрей Букин. В семейном забеге развернулась особенно острая борьба. Досадное падение члена семьи Новосёловых – всего лишь в паре метров от финиша, принесло победу Евгению, двойняшкам Екатерине и Дмитрию Елисеевым. – В третий раз принимаем участие в кроссе нации. До этого дважды занимали третье место, в этом году наконец-то выиграли. Это была мечта для нашей семьи, – сказал сайту «КР» Евгений Елисеев. – Дети ходят в секцию лёгкой атлетики. Я бегаю по вечерам, они в это время на велосипедах рядом едут. Стараемся поддерживать спортивную форму на протяжении всего лета. Самым возрастным участником «Кросса нации» в Кыштыме стал Валерий Захаров. Ему 73 года, но на финиш среди мужчин пришёл вторым. Двухлетняя Маргарита Мыларщикова стала самой юной участницей «Кросса нации» в Кыштыме. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить