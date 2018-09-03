В «Кроссе нации» в Кыштыме бежали и те, кому за 70

Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: Спорт

В субботу в Кыштыме состоялся легкоатлетический забег «Кросс нации». В нём приняли участие 535 человек, из них 473 спортсмена бежали на дистанции от одного до 12 километров.

Результаты всех забегов, кроме семейного, подводились по отдельности среди мужчин и женщин. При этом на старт они выходили вместе.

Среди ветеранов победу праздновали Александр Юрьев и Ирина Городецкая.

– Несмотря на победу, выступила плохо, так как в свои 55 лет нахожусь не в очень хорошей спортивной форме. Я её набираю ближе к зиме, а сегодня бежала без подготовки, – сказала сайту «КР» Ирина Владимировна. – Занимаюсь бегом, лыжами, коньками, купаюсь в проруби. Все ветераны, принявшие участие в забеге, молодцы!

Среди любителей бега до 17 лет первыми на финиш пришли Александра Кульгаева и Илья Людиновсков. А вот в забеге 18-летних и старше, где принимали участие и профессиональные бегуны, победителями стали Елена Фабрикант и Андрей Букин.

В семейном забеге развернулась особенно острая борьба. Досадное падение члена семьи Новосёловых – всего лишь в паре метров от финиша, принесло победу Евгению, двойняшкам Екатерине и Дмитрию Елисеевым.

– В третий раз принимаем участие в кроссе нации. До этого дважды занимали третье место, в этом году наконец-то выиграли. Это была мечта для нашей семьи, – сказал сайту «КР» Евгений Елисеев. – Дети ходят в секцию лёгкой атлетики. Я бегаю по вечерам, они в это время на велосипедах рядом едут. Стараемся поддерживать спортивную форму на протяжении всего лета.

Самым возрастным участником «Кросса нации» в Кыштыме стал Валерий Захаров. Ему 73 года, но на финиш среди мужчин пришёл вторым. Двухлетняя Маргарита Мыларщикова стала самой юной участницей «Кросса нации» в Кыштыме.