В Кыштыме впервые на Южном Урале пройдёт турнир на получение поясов по дзюдо Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Спорт 0 В физкультурно-спортивном комплексе города Кыштыма с 31 октября по 3 ноября пройдёт региональный аттестационный турнир демонстрации техники 4 и 5 КЮ – получение жёлтого и оранжевого пояса по дзюдо. Наш город будет представлять команда из восьми воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Инхело». – Это первые такие соревнования на Южном Урале, – сказал сайту «КР» старший тренер-преподаватель по дзюдо спортшколы «Инхело» Олег Барышников. – Есть большое желание сделать так, чтобы в Кыштым съезжались сильнейшие дети со всей России. В программе турнира не только демонстрация техники на получение жёлтого и оранжевого пояса. Для участников и судей пройдут различные семинары, состоятся также межкомандные бои и бойцовские эстафеты. Возраст участников – до 15 лет. Команда-победитель получит переходящий кубок, а команды, занявшие призовые места, будут награждены медалями и грамотами. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить