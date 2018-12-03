Дзюдоисты Кыштыма поставили победную точку в уходящем году

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Спорт

В минувшие выходные в городе Снежинске состоялся традиционный открытый межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый образованию органов государственной безопасности РФ. В нём приняли участие более ста мальчиков в возрасте восьми-девяти лет из Челябинской и Свердловской областей.

– Наш город представили воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», – сказал сайту «КР» помощник тренера Сергей Кореньков. – Шестеро из них завоевали медали.

Золотые награды получили Тимур Хабелькаев из четвёртой школы и Захар Карпушев из школы № 13. Серебряными удостоены ученик второй начальной школы Максим Алексеев и представитель первой школы Иван Смоляков. Бронзовые награды привезли домой Павел Вакуленко из школы № 13 и Илья Попов из детского сада – начальной школы № 14.

Кыштымские победители и призёры турнира занимаются дзюдо с пяти- и шестилетнего возраста. Их тренируют Светлана Кузнецова и Олег Барышников.