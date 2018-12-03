Дзюдоисты Кыштыма поставили победную точку в уходящем году Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Спорт 0 В минувшие выходные в городе Снежинске состоялся традиционный открытый межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый образованию органов государственной безопасности РФ. В нём приняли участие более ста мальчиков в возрасте восьми-девяти лет из Челябинской и Свердловской областей. – Наш город представили воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», – сказал сайту «КР» помощник тренера Сергей Кореньков. – Шестеро из них завоевали медали. Золотые награды получили Тимур Хабелькаев из четвёртой школы и Захар Карпушев из школы № 13. Серебряными удостоены ученик второй начальной школы Максим Алексеев и представитель первой школы Иван Смоляков. Бронзовые награды привезли домой Павел Вакуленко из школы № 13 и Илья Попов из детского сада – начальной школы № 14. Кыштымские победители и призёры турнира занимаются дзюдо с пяти- и шестилетнего возраста. Их тренируют Светлана Кузнецова и Олег Барышников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить