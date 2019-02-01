В Кыштыме на татами выйдут только девушки Автор: КР от Сегодня, 14:51 Категория: Спорт 0 Открытый региональный турнир по дзюдо среди девушек на призы главы Кыштымского городского округа пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе 2 марта. В нём примут участие спортсменки от десяти до 14 лет из Челябинской и Свердловской областей. – Приглашения получили около 40 команд, ждём от них заявки, – сказал сайту «КР» помощник тренера ДЮСШ «Инхело» Сергей Кореньков. – Все желающие могут прийти на турнир и поболеть на участниц. Начало в 10 часов. Правильно говорят, что если хочешь посмотреть красивый поединок, нужно увидеть схватку девушек. В прошлом году такой турнир проводился впервые, но сразу собрал около 70 дзюдоистов. В этом их ожидается больше. Кыштым представят воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Инхело». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить