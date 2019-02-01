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В Кыштыме на татами выйдут только девушки

Автор: КР от Сегодня, 14:51 Категория: Спорт

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Открытый региональный турнир по дзюдо среди девушек на призы главы Кыштымского городского округа пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе 2 марта.

 

В нём примут участие спортсменки от десяти до 14 лет из Челябинской и Свердловской областей.

 

– Приглашения получили около 40 команд, ждём от них заявки, – сказал сайту «КР» помощник тренера  ДЮСШ «Инхело» Сергей Кореньков. – Все желающие могут прийти на турнир и поболеть на участниц. Начало в 10 часов. Правильно говорят, что если хочешь посмотреть красивый поединок, нужно увидеть схватку девушек.

 

В прошлом году такой турнир проводился впервые, но сразу собрал около 70 дзюдоистов. В этом их ожидается больше. Кыштым представят воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Инхело».


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