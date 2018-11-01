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Дзюдоист из Кыштыма завоевал медаль статусного турнира

Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Спорт

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Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

 

В Снежинске состоялся XXII региональный турнир по дзюдо. Эти соревнования проводятся в память младшего лейтенанта милиции Андрея Волкова. Он погиб в 1995 году при исполнении служебных обязанностей.

 

Состязания прошли в спортивном комплексе «Сунгуль» и объединили около 250 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей.

 

Воспитанник ДЮСШ "Инхело" Семён Коледин

 

Из Кыштыма на турнир поехали восемь представителей детско-юношеской спортивной школы единоборств  «Инхело». В призёры выбился только  один – ученик четвёртого класса десятой школы Семён Коледин. Он занял третье место. Мальчик тренируется у Светланы Кузнецовой и Олега Барышникова пятый год.

 

В финале победителям турнира вручили кубки и грамоты. Всем участникам соревнований подарили календари с фотографией Андрея Волкова.


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