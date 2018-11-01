Дзюдоист из Кыштыма завоевал медаль статусного турнира Автор: КР от Вчера, 14:24 Категория: Спорт 0 Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области В Снежинске состоялся XXII региональный турнир по дзюдо. Эти соревнования проводятся в память младшего лейтенанта милиции Андрея Волкова. Он погиб в 1995 году при исполнении служебных обязанностей. Состязания прошли в спортивном комплексе «Сунгуль» и объединили около 250 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. Воспитанник ДЮСШ "Инхело" Семён Коледин Из Кыштыма на турнир поехали восемь представителей детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело». В призёры выбился только один – ученик четвёртого класса десятой школы Семён Коледин. Он занял третье место. Мальчик тренируется у Светланы Кузнецовой и Олега Барышникова пятый год. В финале победителям турнира вручили кубки и грамоты. Всем участникам соревнований подарили календари с фотографией Андрея Волкова. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить