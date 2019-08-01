В Челябинской области появится более полусотни новых спортивных объектов

Автор: КР от Сегодня, 09:39 Категория: Спорт

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» до конца года в регионе будут запущены в работу семь стадионов и два крупных физкультурных комплекса. В ближайшие три года будут построены 44 спортивных комплекса. Это будут многофункциональные центры по шорт-треку, пятиборью и олимпийской подготовки по хоккею.

Также оборудуют семь катков, шесть бассейнов, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов и 21 стадион.

Напомним, в этом году будет завершён долгострой крытого ледового катка напротив радиозавода. После своего первого визита в Кыштым временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер распорядился выделить 97 миллионов рублей на завершение строительства. Его ход он отслеживает лично.

И. о. министра спорта Челябинской области Леонид Одер отметил, что на Южном Урале сейчас занимаются спортом один миллион 240 тысяч человек. Регион занимает 44 место из 85 субъектов России по этому показателю.

За пять лет к спорту планируется привлечь ещё 600 тысяч жителей региона. Во многом этому помогает система выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Челябинская область впервые вошла в десятку федерального рейтинга.

В Кыштыме в несколько раз увеличилось число полученных знаков отличия ГТО. За шесть месяцев прошлого года золотые знаки получили девять жителей нашего города, а за такой же период этого года – 66.