В Кыштыме наступает следующий этап продолжения строительства крытого ледового катка

Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Общество

На сегодня в крытом ледовом катке напротив радиозавода была полностью разобрана старая хоккейная коробка. Ещё раньше были установлены видеокамеры для наблюдения за ходом строительства в режиме онлайн.

Напомним, после своего первого визита в Кыштым временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер распорядился выделить 97 миллионов рублей на завершение строительства. Его ход он отслеживает лично.

Изначально на приобретение технологической плиты ледового поля с системой холодоснабжения и автоматизацией из этой суммы было выделено 42 миллиона 503 тысячи 200 рублей. В ходе электронного аукциона был определён подрядчик – компания ООО «СИТИ БИЛДИНГ». Они предложили наименьшую сумму за свои услуги. Таким образом, компания выполнит эти работы за 35 миллионов 915 тысяч 204 рубля.

Установить технологическую плиту ледового поля ООО «СИТИ БИЛДИНГ» должно в течение 18 недель.

Ещё шесть миллионов 338 тысяч 920 рублей планировалось направить на благоустройство крытого ледового катка. Подрядчиком будет челябинская производственно-строительная компания «Победа». На торгах с ещё тремя фирмами она сбила цену контракта до пяти миллионов 578 тысяч 249 рублей. На проведение благоустройства у них есть три месяца.

Ледовый каток будет соответствовать всем требованиям для проведения различных соревнований областного и всероссийского уровня. Для этого там проведут телефонную линию для судей, установят громкоговорители, мониторы и электронное табло, смонтируют систему звукового сопровождения мероприятий.

На эти цели направят три миллиона 426 тысяч 190 рублей. Единственной заявившейся на конкурс компанией и, соответственно, выигравшей его, стала «Дисконт» из Челябинска.