В Кыштыме пройдёт областной турнир по современному мечевому бою

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Спорт

Наш город впервые станет площадкой для соревнований «Уральский сокол». Проводить его будут тренеры клуба современного фехтования «Сокол» Степан и Вера Тишкины. На базе станции юных туристов «Странник» они преподают основы мечевого боя детям и подросткам.

– Планируем встретить участников в спортивном зале третьей школы, – сказал сайту «КР» Степан Тишкин. – Наш турнир включён в сетку мероприятий Федерации современного мечевого боя. Ожидаем бойцов из Миасса, Уфалея, Озёрска, Златоуста. Не исключено, что присоединятся и другие города.

Соревнования состоятся 28 апреля. Участники от восьми до 16 лет будут бороться за победу в номинациях «Шашка-баклер» и «Щит и меч».

Напомним, под руководством супругов Тишкиных кыштымские спортсмены Ксения Плетнёва и Иван Чудинов смогли выйти на мировой уровень, приняв участие в чемпионате современного мечевого боя в Минске.