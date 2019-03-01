Спортсмены из Кыштыма владеют шашкой лучше поляков и французов

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: Спорт

В Минске завершился первый чемпионат мира по современному мечевому бою. Самые захватывающие дуэли в течение двух дней проходили в зале Республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике.

Нашу страну представляли 103 спортсмена, в числе которых были и студент второго курса кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Иван Чудинов и работница сферы торговли Ксения Плетнёва. Они не первый год занимаются в клубе средневекового фехтования «Сокол» на базе станции юных туристов «Странник». Руководитель клуба Вера Тишкина тоже поехала в Минск, чтобы поддержать боевой дух своих воспитанников.

«Соколята» предварительно прошли несколько отборочных этапов, включая всероссийский, тем самым обеспечив себе место в сборной команде России.

Всего в боях в столице Белоруссии участвовали более 500 спортсменов из 20 стран мира. Это были как личные, так и командные первенства, поэтому церемония открытия чемпионата мира проходила дважды.

Судейская команда долго определяла победителей. В итоге в личном зачёте в номинации «шашка-баклер» Иван Чудинов занял второе место, Ксения Плетнёва – четвёртое. А в составе команды «Россия 1» Иван завоевал первое место. Их соперниками в боях были поляки, украинцы и французы.

Руководитель клуба средневекового фехтования «Сокол» Вера Тишкина и её супруг Степан ещё со школы интересовались различными видами фехтования. А прежде чем начать тренировки с детьми, изучили всю методическую литературу по этой теме.

Супруги Тишкины вступили в Федерацию современного мечевого боя. Раз в два года им необходимо ездить в Москву, чтобы сдавать экзамены и подтверждать свою квалификацию.