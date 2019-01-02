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Рыцари из Кыштыма поедут на чемпионат России в Москву

Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: Спорт

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В Екатеринбурге прошло первенство Уральского федерального округа по современному мечевому бою. Воспитанники клуба средневекового фехтования «Сокол», занимающиеся на базе станции юных туристов «Странник», вернулись домой с медалями.

 

Бронзу в личном первенстве и две золотых медали завоевал 17-летний Иван Чудинов. Одну – в командном бою, а вторую – в сражении среди юниоров.

 

Золотую медаль в номинации «Триатлон» получил 20-летний Евгений Иванов, 19-летняя Ксения Плетнёва заняла третье место в номинации «Шашка-баклер» и стала серебряным призёром в «Дуэльной сабле». 

 

Соперниками кыштымских фехтовальщиков стали более 90 участников в возрасте от пяти до 29 лет из 11 городов УрФО.

 

Высокие результаты позволили воспитанникам «Сокола» принять участие в чемпионате России. В феврале они поедут в Москву.

 

Напомним, в 2017 году местные рыцари уже привозили с российского чемпионата золото и две бронзы.

 

В Кыштыме мечевым боем занимаются дети с пяти лет. Клуб средневекового фехтования «Сокол» входит в десятку лучших клубов России.

 

С каждым годом современный мечевой бой набирает популярность. В этом виде единоборства спортсмены применяют безопасный инвентарь: мягкие мечи и щиты, специальную экипировку, которая защищает голову и тело.


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