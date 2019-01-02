Рыцари из Кыштыма поедут на чемпионат России в Москву Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: Спорт 0 В Екатеринбурге прошло первенство Уральского федерального округа по современному мечевому бою. Воспитанники клуба средневекового фехтования «Сокол», занимающиеся на базе станции юных туристов «Странник», вернулись домой с медалями. Бронзу в личном первенстве и две золотых медали завоевал 17-летний Иван Чудинов. Одну – в командном бою, а вторую – в сражении среди юниоров. Золотую медаль в номинации «Триатлон» получил 20-летний Евгений Иванов, 19-летняя Ксения Плетнёва заняла третье место в номинации «Шашка-баклер» и стала серебряным призёром в «Дуэльной сабле». Соперниками кыштымских фехтовальщиков стали более 90 участников в возрасте от пяти до 29 лет из 11 городов УрФО. Высокие результаты позволили воспитанникам «Сокола» принять участие в чемпионате России. В феврале они поедут в Москву. Напомним, в 2017 году местные рыцари уже привозили с российского чемпионата золото и две бронзы. В Кыштыме мечевым боем занимаются дети с пяти лет. Клуб средневекового фехтования «Сокол» входит в десятку лучших клубов России. С каждым годом современный мечевой бой набирает популярность. В этом виде единоборства спортсмены применяют безопасный инвентарь: мягкие мечи и щиты, специальную экипировку, которая защищает голову и тело. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить