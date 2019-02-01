Фехтовальщики из Кыштыма вышли на мировую арену

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Спорт

В Москве завершились чемпионат и первенство России по современному мечевому бою. Студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Иван Чудинов и торговый работник Ксения Плетнёва, занимающиеся в старшей дружине клуба средневекового фехтования «Сокол», завоевали золотую и серебряную медали.

На протяжении двух дней у наших рыцарей были довольно сильные соперники. Из 56 клубов разных уголков страны чемпионат собрал 254 фехтовальщика. Бои велись на шести ристалищах непрерывно, по восемь часов в день.

Иван занял первое место в командных боях, а Ксения взяла серебро в номина­ции шашка-баклер.

– Оба бойца достойно преодолели все трудности на своём боевом пути,– сказала сайту «КР» тренер клуба «Сокол» Вера Тишкина. – Каждый из них уверенно шел к победному результату.

Теперь Иван Чудинов и Ксения Плетнёва вошли в состав сборной России. Они примут участие в чемпио­нате мира по современному мечевому бою в городе Минске.