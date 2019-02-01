Фехтовальщики из Кыштыма вышли на мировую арену Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Спорт 0 В Москве завершились чемпионат и первенство России по современному мечевому бою. Студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Иван Чудинов и торговый работник Ксения Плетнёва, занимающиеся в старшей дружине клуба средневекового фехтования «Сокол», завоевали золотую и серебряную медали. На протяжении двух дней у наших рыцарей были довольно сильные соперники. Из 56 клубов разных уголков страны чемпионат собрал 254 фехтовальщика. Бои велись на шести ристалищах непрерывно, по восемь часов в день. Иван занял первое место в командных боях, а Ксения взяла серебро в номинации шашка-баклер. – Оба бойца достойно преодолели все трудности на своём боевом пути,– сказала сайту «КР» тренер клуба «Сокол» Вера Тишкина. – Каждый из них уверенно шел к победному результату. Теперь Иван Чудинов и Ксения Плетнёва вошли в состав сборной России. Они примут участие в чемпионате мира по современному мечевому бою в городе Минске. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить