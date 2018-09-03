Кыштымские рыцари завоевали медали на чемпионате Евразии Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: Спорт 0 Воспитанники объединения «Сокол», которые занимаются в станции юных туристов «Странник» современным мечевым боем, вернулись с международного соревнования, прошедшего в Екатеринбурге. – В чемпионате приняли участие свыше 100 бойцов из России и стран Азии, – сообщил сайту «КР» тренер Степан Тишкин. – Мы завоевали три медали. В номинации «Триатлон» бронзовыми призёрами в разных возрастных категориях стали воспитанники «Сокола» Евгений Иванов, который сейчас работает в исправительной колонии, и студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Иван Чудинов. Воспитанник объединения "Сокол" Иван Чудинов третий слева Помимо этого Иван вошёл в сборную Урала и выиграл золото в номинации «Командные бои». Следующие соревнования с участием кыштымских бойцов объединения «Сокол» пройдут в ближайшую субботу в Екатеринбурге. Они проявят свои силы в доспехах на турнире исторического средневекового боя «Золотой Тигр – XII» Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить