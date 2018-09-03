Кыштымские рыцари завоевали медали на чемпионате Евразии

Автор: КР от Сегодня, 11:58 Категория: Спорт

Воспитанники объединения «Сокол», которые занимаются в станции юных туристов «Странник» современным мечевым боем, вернулись с международного соревнования, прошедшего в Екатеринбурге.

– В чемпионате приняли участие свыше 100 бойцов из России и стран Азии, – сообщил сайту «КР» тренер Степан Тишкин. – Мы завоевали три медали.

В номинации «Триатлон» бронзовыми призёрами в разных возрастных категориях стали воспитанники «Сокола» Евгений Иванов, который сейчас работает в исправительной колонии, и студент кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Иван Чудинов.

Воспитанник объединения "Сокол" Иван Чудинов третий слева

Помимо этого Иван вошёл в сборную Урала и выиграл золото в номинации «Командные бои».

Следующие соревнования с участием кыштымских бойцов объединения «Сокол» пройдут в ближайшую субботу в Екатеринбурге. Они проявят свои силы в доспехах на турнире исторического средневекового боя «Золотой Тигр – XII»