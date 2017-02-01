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Фехтовальщики из Кыштыма проявили молодецкую удаль

Автор: КР от Сегодня, 14:15 Категория: Спорт

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В Екатеринбурге состоялось открытое первенство Уральского федерального округа по современному мечевому бою  в рамках фестиваля "Молодецкая Удаль - 2017". Мечи скрестили  65 участников в возрасте от четырёх до 37 лет из восьми городов: Екатеринбурга, Арамиля, Первоуральска, Шадринска, Кургана, Кыштыма, Уфы и Березников.

 

Воспитанники кыштымской секции средневекового фехтования с элементами краеведения «Сокол» проявили настоящую молодецкую удаль и вернулись с фестиваля с наградами. Абсолютным победителем среди девушек  стала Валерия Устьянцева. В своих возрастных группах  «серебро» завоевали Никита Малёв, Глеб Карпов и Евгений Иванов. На третью ступеньку пьедестала поднялись  Николай Чувтаев и Иван Чудинов. В общем зачёте «Сокол» стал четвёртым, пропустив вперёд две екатеринбургские команды и дружину из Шадринска.

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