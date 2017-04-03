Спортсмены из Кыштыма стали призёрами чемпионата России по современному мечевому бою

Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: Спорт

Соревнования состоялись в Екатеринбурге и собрали более 160 спортсменов в возрасте от трёх до 50 лет. География участников объединила 14 городов, в том числе Новокузнецк, Уфу, Волгоград, Казань и Сыктывкар.

За Кыштым на чемпионате выступали воспитанники объединения средневекового фехтования «Сокол», созданного на базе станции юных туристов «Странник». Под руководством тренера Веры Тишкиной с 2014 года здесь начали изучать исторический средневековый бой, а с сентября прошлого года – ещё и современный мечевой. Чуть более полугода тренировок – и результаты уже налицо.

На всероссийских соревнованиях в столице Среднего Урала кыштымские «Соколы» завоевали весь комплект наград: ученик четвёртой школы Иван Чудинов – золотую медаль, ученик третьей школы Никита Малёв – серебряную, а бронзу – недавний выпускник местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Евгений Иванов.