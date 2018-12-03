В Кыштыме пройдут соревнования по игре в морской бильярд и джакколо Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Спорт 0 В предстоящие выходные местное отделение Всероссийского общества инвалидов организует состязания по необычным настольным играм. Все желающие, независимо от возможностей здоровья, смогут попробовать свои силы в таких играх, как новус, джакколо и шаффлборд. Новус, или морской бильярд – латышский национальный вид спорта. Квадратный игровой стол разделён на четыре игровые зоны. Задача каждого игрока – с помощью кия загнать все свои деревянные пешки в любую из четырёх луз. Победителем становится тот, кто сделает это первым. Джакколо – спортивная настольная игра, суть которой – закатывание деревянных шайб в специальные лузы на двухметровой доске. В неё играют не только любители, но и настоящие спортсмены, участники чемпионатов между командами Голландии, Бельгии и Германии. Правила игры просты: нужно загнать 30 деревянных шайб в небольшие пронумерованные отверстия с трёх попыток. Каждый «дом» пронумерован слева направо и соответствует очкам 2, 3, 4 и 1. В шаффлборде от игроков требуется толкать утяжелённые диски на размеченные участки игровой поверхности: стола, доски или корта. – В субботу, 15 декабря, в 13 часов мы проведём мастер-класс для взрослых кыштымцев в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, – сказала сайту «КР» председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Молчанова. – А на следующий день в 11:30 в физкультурно-спортивном комплексе в эти настольные игры смогут поиграть и дети. Оригинальные игры появились в кыштымском обществе инвалидов в прошлом году. Как результат – на нынешних зональных соревнованиях наши земляки стали абсолютными лидерами, а на областных завоевали две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали в новусе, джакколо и шаффлборде. Такие же настольные игры теперь есть и в пятой школе, и в физкультурно-спортивном комплексе. В перерывах между уроками и тренировками с их помощью дети упражняются в ловкости и точности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить