В Кыштыме пройдут соревнования по игре в морской бильярд и джакколо

Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Спорт

В предстоящие выходные местное отделение Всероссийского общества инвалидов организует состязания по необычным настольным играм. Все желающие, независимо от возможностей здоровья, смогут попробовать свои силы в таких играх, как новус, джакколо и шаффлборд.

Новус, или морской бильярд – латышский национальный вид спорта. Квадратный игровой стол разделён на четыре игровые зоны. Задача каждого игрока – с помощью кия загнать все свои деревянные пешки в любую из четырёх луз. Победителем становится тот, кто сделает это первым.

Джакколо – спортивная настольная игра, суть которой – закатывание деревянных шайб в специальные лузы на двухметровой доске. В неё играют не только любители, но и настоящие спортсмены, участники чемпионатов между командами Голландии, Бельгии и Германии.

Правила игры просты: нужно загнать 30 деревянных шайб в небольшие пронумерованные отверстия с трёх попыток. Каждый «дом» пронумерован слева направо и соответствует очкам 2, 3, 4 и 1.

В шаффлборде от игроков требуется толкать утяжелённые диски на размеченные участки игровой поверхности: стола, доски или корта.

– В субботу, 15 декабря, в 13 часов мы проведём мастер-класс для взрослых кыштымцев в местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа, – сказала сайту «КР» председатель отделения Всероссийского общества инвалидов Надежда Молчанова. – А на следующий день в 11:30 в физкультурно-спортивном комплексе в эти настольные игры смогут поиграть и дети.

Оригинальные игры появились в кыштымском обществе инвалидов в прошлом году. Как результат – на нынешних зональных соревнованиях наши земляки стали абсолютными лидерами, а на областных завоевали две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали в новусе, джакколо и шаффлборде.

Такие же настольные игры теперь есть и в пятой школе, и в физкультурно-спортивном комплексе. В перерывах между уроками и тренировками с их помощью дети упражняются в ловкости и точности.