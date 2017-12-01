Жителям Кыштыма следует поторопиться с передачей показаний счётчиков

Автор: КР от Сегодня, 14:51 Категория: Общество

Челябэнергосбыт объявил, что в связи с длительными новогодними каникулами показания электросчётчика необходимо передать до 18 декабря, а не ждать привычного 20 числа. Иначе они не будут учтены в расчётах за последний месяц 2017 года.

Абоненты могут сообщить ресурсоснабжающей организации количество потреблённой электроэнергии любым удобным для них способом. Пользователи мессенджеров могут сделать это с помощью «Вибера», пройдя по ссылке https://chats.viber.com/esbt74/+/ru или с помощью «Телеграм» – http://telegram.me/esbtbot.

Кому-то сподручнее передать показания через «Личный кабинет» на сайте Челябэнергосбыта или по бесплатному телефону 8-800-100-01-72. Кроме того, всегда принимают такую информацию в кассах системы «Город», отделениях «Почты России», банков «Сбербанк России», «Челиндбанк» и «Снежинский», а также через приложение «Сбербанк online».

Ещё один современный способ передачи показаний – это недавно установленный в офисе кыштымского филиала Челябэнергосбыта на улице Некрасова, 2 инфомат. Чтобы занести данные в этот информационный киоск, нужно лишь знать номер лицевого счёта.