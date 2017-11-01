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» » Жительница Кыштыма, покрывавшая свою подружку в суде, привлечена к уголовной ответственности за дачу ложных показаний

Жительница Кыштыма, покрывавшая свою подружку в суде, привлечена к уголовной ответственности за дачу ложных показаний

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на нашем сайте, летом в одном из заседаний у мирового судьи 28-летняя жительница нашего города дала заведомо ложные показания. Её знакомую обвиняли в краже денег, но подруга заявила, что в момент преступления подозреваемая была с ней.

 

Мировой судья уличила свидетельницу во лжи и привлекла её к ответственности. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания свидетеля в суде».

 

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, суд вынес ей обвинительный приговор и оштрафовал виновную на пять тысяч рублей.

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