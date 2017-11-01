Жительница Кыштыма, покрывавшая свою подружку в суде, привлечена к уголовной ответственности за дачу ложных показаний
Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Общество
Как уже сообщалось на нашем сайте, летом в одном из заседаний у мирового судьи 28-летняя жительница нашего города дала заведомо ложные показания. Её знакомую обвиняли в краже денег, но подруга заявила, что в момент преступления подозреваемая была с ней.
Мировой судья уличила свидетельницу во лжи и привлекла её к ответственности. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания свидетеля в суде».
Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, суд вынес ей обвинительный приговор и оштрафовал виновную на пять тысяч рублей.