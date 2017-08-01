Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках
Автор: КР от Вчера, 19:23 Категория: Общество
Злоумышленники звонят на мобильные телефоны южноуральцев, представляются им работниками регионального оператора Энергосбыта и сообщают о якобы предстоящем масштабном отключении электроэнергии. Такие звонки уже поступали жителям Аши и Миасса.
Мошенники с заботой в голосе предупреждают, что из-за возможных скачков напряжения может пострадать бытовая техника. А затем, как бы между делом, интересуются, какие именно электроприборы есть в той или иной квартире, а также пытаются узнать адрес и время, когда хозяева бывают дома.
Как пояснила сайту «КР» представитель пресс-службы ПАО «Челябэнергосбыт» Александра Лапина, их компания не проводит ни массовые, ни веерные отключения электроэнергии. В базе данных Челябэнергосбыта есть полная информация по каждому абоненту, поэтому их сотрудники не запрашивают эти сведения по телефону.
Информация о плановых отключениях размещается на сайте ПАО «Челябэнергосбыт». Что касается организации «Оператор энергосбыта», то в Челябинской области таковой вообще не существует.
Комментарии
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