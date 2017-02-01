Жителям Кыштыма, задолжавшим за электроэнергию, напомнят об этом СМС

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: ЖКХ

Первые смс на сотовые телефоны от гарантирующего поставщика ПАО «Челябэнергосбыт» начнут поступать уже в этом месяце. Пойти на такую форму общения с клиентами компанию вынудили большие долги населения Южного Урала, которые достигли 1,6 миллиарда рублей.

Жители Кыштымского округа по платежам за бытовое потребление электроэнергии накопили долг в 14 миллионов 71 тысячу рублей, из которых доля расходов на электроэнергию по общедомовым нуждам (ОДН) составляет 98671 рубль. Это примерно два ежемесячных платежа. Всего в нашем городком округе имеется 17506 лицевых счетов.

– Напоминание о долге позволит многим потребителям вовремя заплатить за электричество и, как следствие, избежать начисления пени за просрочку платежа, а в некоторых случаях и не допустить введения ограничения, – пояснил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – В случае несогласия с величиной или наличием задолженности рекомендую потребителям обратиться в ближайший офис «Челябэнергосбыта», где можно получить исчерпывающую информацию.

На вопрос, где Челябэнергосбыт раздобудет телефонные номера своих абонентов, в компании поясняют следующее.

При заключении договоров на энергоснабжение или при обращении потребителей с вопросами по начислениям специалисты сбытовой компании обновляли абонентскую базу, добавляя в неё номера их телефонов. Изменения, внесённые в российское законодательство с 1 января 2017 года, позволяют ресурсоснабжающим организациям информировать потребителей о наличии задолженности за коммунальные услуги с помощью смс. Это установлено «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов и жилых домов», утверждённых постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.