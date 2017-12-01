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В Кыштыме объявлен сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья

Автор: КР от Вчера, 16:39 Категория: Общество

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Благотворительная акция приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Все собранные средства будут переданы девяти маленьким кыштымцам, страдающим самыми тяжёлыми заболеваниями. Всего же в местном обществе инвалидов 120 детей.

 

В акцию уже включились администрация Кыштымского городского округа, редакция «Кыштымского рабочего» налоговая служба, управление социальной защиты населения, физкультурно-спортивный комплекс, управление по делам образования, дом детского творчества, универмаг.

 

Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, ящики для сбора денег установлены в храме Рождества Христова на улице Ленина, 22 и в кабинете 309 администрации Кыштымского городского округа на площади Карла Маркса, 1.

 

В рамках благотворительной акции во дворце культуры «Победа» сегодня состоялся спектакль озёрского театра кукол «Новая РЭПка». Благодаря этому для маленьких инвалидов удалось собрать более 11 тысяч рублей.  В предстоящую среду, 6 декабря, в ДК металлургов состоится ещё одна постановка – перед юными зрителями выступит местный творческий коллектив «Мираж».

 

Вчера детском саду № 18 состоялся лего-марафон для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нём приняли участие 23 ребёнка.  В ближайшие дни для таких детей будут организованы экскурсии в Христорождественскую церковь. После осмотра храма их ждёт чаепитие.

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