В Кыштыме объявлен сбор средств для детей с ограниченными возможностями здоровья
Автор: КР от Вчера, 16:39 Категория: Общество
Благотворительная акция приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Все собранные средства будут переданы девяти маленьким кыштымцам, страдающим самыми тяжёлыми заболеваниями. Всего же в местном обществе инвалидов 120 детей.
В акцию уже включились администрация Кыштымского городского округа, редакция «Кыштымского рабочего» налоговая служба, управление социальной защиты населения, физкультурно-спортивный комплекс, управление по делам образования, дом детского творчества, универмаг.
Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, ящики для сбора денег установлены в храме Рождества Христова на улице Ленина, 22 и в кабинете 309 администрации Кыштымского городского округа на площади Карла Маркса, 1.
В рамках благотворительной акции во дворце культуры «Победа» сегодня состоялся спектакль озёрского театра кукол «Новая РЭПка». Благодаря этому для маленьких инвалидов удалось собрать более 11 тысяч рублей. В предстоящую среду, 6 декабря, в ДК металлургов состоится ещё одна постановка – перед юными зрителями выступит местный творческий коллектив «Мираж».
Вчера детском саду № 18 состоялся лего-марафон для детей с ограниченными возможностями здоровья. В нём приняли участие 23 ребёнка. В ближайшие дни для таких детей будут организованы экскурсии в Христорождественскую церковь. После осмотра храма их ждёт чаепитие.