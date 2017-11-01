В Кыштыме пройдут благотворительные спектакли

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Общество

Первого декабря во дворце культуры «Победа» состоится спектакль «Новая Рэпка». Его представят актёры озёрского театра кукол. Постановка рассчитана на для школьников младшего и среднего звена. А шестого декабря кыштымский образцовый театральный коллектив «Мираж» в доме культуры металлургов покажет спектакль «Сказка о глупом и скупом попе и работнике его Балде».



Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа Марина Трегубова, оба спектакля приурочены к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Деньги, полученные от премьер этих спектаклей, будут направлены детям с ограниченными возможностями здоровья.



Напомним, что детский образцовый театр игры «Мираж» под руководством Елены Тюрякиной представлял со «Сказкой о попе и работнике его Балде» всю Челябинскую область на Всероссийском фестивале детских и юношеских театров «Калужские театральные каникулы».