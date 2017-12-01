В Кыштыме прошёл детский лего-марафон «Зелёный патруль»

Городская афиша

6 декабря

В ДК металлургов - благотворительный спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде» детского образцового театра игры «Мираж», приуроченный к Международному дню инвалидов.

Начало в 10 часов 30 минут.

6 декабря

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина пройдёт онлайн-консультация юриста Челябинского отделения Ассоциации юристов России.

Начало в 12 часов.

5 декабря

У мемориала «Вечный огонь» пройдёт митинг, посвященный Дню Героев Отечества.

Начало в 13 часов.

5 декабря

В актовом зале местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа состоится День волонтёра.

Начало в 15 часов.

3 декабря

В местном обществе инвалидов на улице Фрунзе, 5 состоится мастер-класс по настольным играм.



2 декабря

В физкультурно-спортивном комплексе пройдут всероссийские соревнования «КЭС-БАСКЕТ» среди юношей.

Начало в 10 часов.

3 декабря

В ДК металлургов состоится юбилейный концерт Владимира Русинова с участием ансамблей из других городов.

Начало в 14 часов. Цена билетов от 150 до 200 рублей.

7 декабря

В ДК "Победа" состоится фестиваль-конкурс среди работников радиозавода "Поющая семья".

Начало в 18 часов. Цена билета 100 рублей.