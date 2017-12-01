В Кыштыме прошёл детский лего-марафон «Зелёный патруль»
Автор: КР от Вчера, 16:39 Категория: Общество
Вчера, 30 ноября, в детсаду №18 был проведён ежегодный фестиваль по легоконструированию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он приурочен к Международному дню инвалидов.
В лего-марафоне «Зелёный патруль» приняли участие 32 ребёнка от трёх до семи лет из 14-го, 18-го и 24-го детских садов. Свои проекты они представляли группами по номинациям «Лесная застава», «Лесная братва» и «Водные красоты». В каждой группе были два или три ребёнка вместе с руководителем.
В качестве презентации работ дети пели песни, читали стихи и разыгрывали сценки. Организатор фестиваля – руководитель отдела легоконструирования центра детско-юношеского технического творчества Елена Тузова.
В финале каждый маленький участник фестиваля получил в подарок мягкую игрушку. Призы предоставило управление по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа.