В Кыштыме подвели итоги благотворительного марафона в помощь детям-инвалидам

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Общество

В начале декабря в ДК Металлургов проходил благотворительный марафон «Тёплые сердца». Все вырученные средства будут распределены между четырьмя кыштымскими семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках марафона рассказывалось о Серёже Смолине, Иване Казакове, Лёве и Сёме. Все они нуждаются в дорогостоящем лечении и неотложной помощи. Кому-то нужен вертикализатор, кому-то – реабилитация в специализированных платных центрах.

У Лёвы – органическое поражение головного мозга, наступившее после инсульта, и другие сопутствующие заболевания. Сёмочке всего два года и 10 месяцев, у него диагноз – детский церебральный паралич. У Серёжи и Вани тоже ДЦП.

Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, работники управления по делам образования собрали в помощь больным детям 32 тысячи рублей. Кроме того, были проведены различные творческие вечера и концерты в посёлках Кыштымского городского округа. На выездных мероприятиях индивидуальные предприниматели выделили ещё порядка 20 тысяч рублей. Материальную поддержку детям оказали также коллективы кыштымского отделения Пенсионного фонда, филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Физкультурно-спортивный комплекс и управление физической культуры и спорта не первый год оказывают адресную финансовую помощь Тимофею Кадочникову, страдающему детским церебральным параличом.

Всего в рамках благотворительного марафона собрано порядка 80 тысяч рублей.